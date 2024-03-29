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Spor

İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi'nin 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta programlarını açıkladı.

AA29 Mart 2024 Cuma 09:43 - Güncelleme:
İşte basketbolda haftanın programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de play-off yarı final maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Play-off yarı final:

Bugün:

14.30 ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Edip Buran) (2. maç)

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji) (İlk maç)

2 Nisan Salı:

20.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ahmet Cömert) (2. maç)

-TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)

17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)

20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
  • haftanın programı

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