İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de play-off yarı final maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)
20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)
Yarın:
13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Play-off yarı final:
Bugün:
14.30 ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Edip Buran) (2. maç)
19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji) (İlk maç)
2 Nisan Salı:
20.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ahmet Cömert) (2. maç)
-TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
Yarın:
13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)
15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)
16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)
17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)
20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)