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Spor

İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin de dördüncü hafta programını açıkladı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
İşte basketbolda haftanın programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Fibabanka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Türk Telekom-Yalovaspor Basketbol (Ankara)

20.30 Manisa Basket-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

20 Ekim Pazar:

13.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M.Sait Zarifoğlu)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

16.00 Danilos Pizza-ÇBK Mersin (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

20 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)

15.00 Zonguldakspor Basket 67-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Site)

15.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın (BJK Fibabanka)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

Yarın:

13.45 Pizzabulls CO Basket-OGM Ormanspor (Küçükçekmece Halkalı)

15.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.15 MKE Ankaragücü İkon Menkul- Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (TOBB ETÜ)

18.00 Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)

20 Ekim Pazar:

15.00 Çağdaş Bodrumspor-İstanbul Ankaspor (Bodrum)

16.15 Trabzonspor-iLab Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Kurtdereli)

21 Ekim Pazartesi:

17.00 Kapaklıspor-TED Ankara Kolejliler (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

  • basketbol
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • haftanın programı

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