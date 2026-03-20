İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
22 Mart Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)
18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)
23 Mart Pazartesi:
19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Yarın:
14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)
16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)
22 Mart Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)
23 Mart Pazartesi:
20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)