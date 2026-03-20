20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Spor

İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta programını duyurdu. İşte maç takvimi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

22 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)

18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)

23 Mart Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 Mart Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)

23 Mart Pazartesi:

20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)

