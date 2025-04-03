İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9393
  • EURO
    42,1901
  • ALTIN
    3739.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Bayern Münih'in Thomas Müller kararının ardındaki gerçek
Spor

İşte Bayern Münih'in Thomas Müller kararının ardındaki gerçek

Alman debi Bayern Münih 35 yaşındaki deneyimli futbolcusu Thomas Miller ile sezon sonunda yolların ayrılmasına karar verdi. Bu kararın ardındaki yıldız oyuncunun yıllık kazandığı ücret olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
İşte Bayern Münih'in Thomas Müller kararının ardındaki gerçek
ABONE OL

Bayern Münih, 35 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller ile yollarını ayırma kararı aldı.

Münih'in bu kararı almasındaki ana etken, Müller'in kazandığı yıllık ücret.

Bild'in haberine göre Alman oyujncu, Bavyera ekibinden yıllık 17 milyon euro kazanıyor.

CENGİZ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Kulüple tam olarak bağının kesilmesi istenmeyen oyuncu, Bayern'in MLS'deki partner kulübü LAFC'ye göndermeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Thomas Müller, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Alman oyuncu, altyapılarla birlikte tam 25 senedir Bayern için forma giydi ve toplamda 742 maça çıkarak 247 gol, 273 asistlik katkı yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.