İşte Benfica'nın Jose Mourinho kararı

Jose Mourinho, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Dikkatlice düşünmeliyim çünkü şu anda bazı oyuncuları oynatmak istemiyorum. Onlar kulüp için önemliler. Bazılarıyla devam etmek istemesem bile, belki de değerlerini düşürmek yerine artırmak daha kolay olabilir. Sportif açıdan olası hedef ikinci sırada bitirmek. Tek hedefimiz bu." ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaları infial yaratan Mourinho uzun süre Portekiz basınında gündemden düşmedi.

Benfica'daki geleceği soru işareti olan Mourinho'ya menajeri Jorge Mendes'in de kulüpten ayrılması yönünde tavsiye verdiği iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan Portekizli teknik adam için Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa açıklamada bulundu.

Rui Costa, A Bola'ya yaptığı açıklamada, "José Mourinho'nun bir yıl daha sözleşmesi var, şu an için bir sorun yok. Uyum içindeyiz." ifadelerini kullandı.