İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapmayla başladı. Duran top organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu da belli oldu.



Trabzonspor karşılaşmasının ardından adale gruplarında ağrı şikayetiyle tedavi edilen futbolcu Hyeon-gyu Oh, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu için Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.



Ayrıca eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekipten izin alan Felix Uduokhai de kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu.

