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Spor

İşte Beşiktaş'ın Fernando Santos kararı

Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'de istediği performansı veremeyen teknik direktör Fernando Santos'un kaderini, Türkiye Kupası'nda alınacak sonuca bağladı.

21 Mart 2024 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ın Fernando Santos kararı
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Beşiktaş büyük umutlarla takımın başına getirilen Fernando Santos yönetiminde de istediği sonuçları alamıyor.

Portekizli teknik adamın oynattığı oyun ve aldığı skorlar taraftarı da tatmin etmiyor. Ziraat Türkiye Kupası hedefi devam etse de camianın önemli bir bölümü gelecek sezona deneyimli teknik adamla devam etmek istemiyor.

FİKİR AYRILIKLARI VAR

Yönetim içinde de fikir ayrılıkları olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin bazıları gelecek sezona Santos ile başlamak istemiyor. Ancak Başkan Hasan Arat, 5 teknik adam değişikliğinin yaşandığı sezonda yeniden teknik direktör gündemi oluşturmak istemiyor.

Türkiye Kupası hedefine odaklanan Arat'ın sezon sonunda bir değerlendirme yapacağı ifade edildi. Yönetiminin Santos kararında, Türkiye Kupası'nın belirleyici olacağı öngörülüyor. Beşiktaş'ın kupayı alamaması halinde deneyimli hocayla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kupanın kazanılması halinde ise sezon sonunda durum değerlendirmesi yapılıp, hocanın geleceğine orada karar verilmesi bekleniyor.

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