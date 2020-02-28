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Spor

İşte Beşiktaş'ın 'Mehmetçik' vurgulu 11'i

Beşiktaş A.Alanyaspor deplasmanındaki ilk 11'ini sosyal medya hesaplarından İdlib'de şehit olan askerlerimize vurgu yaparak paylaştı.

28 Şubat 2020 Cuma20:34 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 20:36

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

Siyah - beyazlı kulüp, twitter ve instagram hesaplarından "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silüeti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk Bayrağı'nın vurgulandığı bir fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı, büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.


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