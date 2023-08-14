İşte Beşiktaş'ın Nicolas Pepe teklifi

Beşiktaş, Fildişili futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Arsenal'in daha önce Pepe'nin sözleşmesini feshetmeye sıcak baktığı ancak artık Fildişili futbolcuyu bedava bırakmak niyetinde olmadığı kaydedildi.

Arsenal'in oyuncu için vereceği kararın, Pepe'nin Beşiktaş'a transferinde belirleyici unsur olacağı ifade edildi.

Pepe'nin Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

NICOLAS PEPE KİMDİR?

Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Nicolas Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 12 gol attı.