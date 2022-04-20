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Spor

İşte Beşiktaş'ın Sörloth teklifi

Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, Leipzig'e 7 milyon avro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edeceği belirtildi.

Fanatik20 Nisan 2022 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 16:15
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Beşiktaş'ın Leipzig'le Alexander Sörloth konusunda anlaştığı ve oyuncuyu da ikna ettiği iddia edildi. Real Sociedad'ta bekleneni veremeyen ve opsiyonu kullanılmayacak olan Sörloth, sezon sonu Leipzig'e dönecek ve ardından Beşiktaş'a imza atacak.

Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon avro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u da 3.5 milyon avro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

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