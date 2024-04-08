İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0596
  • EURO
    34,9132
  • ALTIN
    2414.78
  • BIST100
    9728.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Beşiktaş'ın yeni Semih Kılıçsoy'u Enes Çinemre
Spor

İşte Beşiktaş'ın yeni Semih Kılıçsoy'u Enes Çinemre

Beşiktaş bu sezonun en büyük kazançlarından olan Semih Kılıçsoy'un veliahtını buldu.

Fanatik8 Nisan 2024 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ın yeni Semih Kılıçsoy'u Enes Çinemre
ABONE OL

Beşiktaş, bu sezon Semih Kılıçsoy'u kazandı. Siyah beyazlıların yeni kazancının ise 16 yaşındaki 10 numara Enes Çinemre olduğu konuşulmaya başladı.

A takımla antrenmanlara çıkmaya başlan Fernando Santos'un, yıldız adayına maçlarda süre vermek istediği kendisine de bunu ilettiği belirtildi. Beşiktaş'ın 'Yeni Sergen Yalçın'ı denilen 16 yaşındaki Enes Cinemre son zamanlarda attığı goller ve oynadığı futbolla yükselişini sürdürüyor.

Bilindiği gibi genç futbolcu, Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde alt yapıya kazandırılmıştı. Hatta imza töreninde Sergen Yalçın bizzat bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.