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Spor

İşte Beşiktaş'ta bu sezonun istatistiği

Beşiktaş son 12 sezondaki en kötü lig performansını sergileyerek ligi altıncı sırada bitirdi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ta bu sezonun istatistiği
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu oynanan 38. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligin son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, sezonu 56 puanla 6. sırada tamamladı.

SON 12 SENENİN EN KÖTÜSÜ

Bu sezon aynı zamanda, Beşiktaş'ta puan olarak son 12 yılın en kötü sezonu oldu.

Beşiktaş en son; 2011-2012 sezonunu 55 puanla kapatarak taraftarını üzmüştü. Beşiktaş, 55 puan topladığı 2011-2012 sezonunu 4. sırada tamamlamıştı.

Feda sezonu olarak bilinen 2012-2013 sezonunda dahi 58 puan toplayarak ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, son 12 sezonun en kötü puan ve derecesini yapmış oldu.

Beşiktaş bu kötü sezona rağmen Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılmayı başardı.

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