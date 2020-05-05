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Spor

İşte Bjelica'nın Fenerbahçe'den istediği transferler

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın, sarı lacivertli takıma oynatacağı sistem ve yönetimden istediği transferler belli oldu.

05 Mayıs 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 10:48
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Başarıya aç, düşük bütçeyle takıma ivme katabilecek, hırslı ve agresif bir hoca olan Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe'de yeni sistem de belirlendi. Son olarak Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapan ve şartlara 'evet' diyen 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, özellikle kanat organizasyonları üzerinde duruyor.

4-3-3 SİSTEMİ OYNATTIRACAK

Yönetimden sağ bek ve sol beke ikişer takviye isteyen, hücum hattına da gole dönük sağlı sollu iki kanat transfer edilmesini isteyen Bjelica, 4-3-3 sistemiyle Kanarya'yı kanatlandırmayı planlıyor.

Dinamo Zagreb'deki hırslı kişiliği, takımı ateşleyen yapısı ve hücum futbolunu seven yapısıyla dikkat çeken genç teknik adamın, forvette ise Vedat Muriç'in yanına 'striker' özelliği taşıyan bir forvet istediği ifade edildi.

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