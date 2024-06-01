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Spor

İşte Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi serüveni

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finalinde Wembley'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Alman ekibi, 11 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde finalde boy gösterecek. İşte Borussia Dortmund'un bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerası...

1 Haziran 2024 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
İşte Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi serüveni
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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi serüvenine F Grubu'ndan başladı. Alman ekibi, grupta; Paris Saint-Germain, Milan ve Newcastle United ile birlikte yer aldı.

11 PUANLA ÜST TUR

Edin Terzic'in ekibi, ölüm grubu olarak nitelendirilen grupta beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. Borussia Dortmund, 6 maçta topladığı 11 puanla grup lideri olarak adını üst tura yazdırdı.

SON 16'DA RAKİP PSV

Borussia Dortmund, grup aşamasından sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSV Eindhoven ile karşılaştı. Almanlar ilk maçta Hollanda deplasmanında rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund, sahasında oynadığı rövanş maçını 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE ATLETICO'YU ELEDİ

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Terzic'in ekibi, deplasmandaki ilk maça oldukça kötü başladı. Sahasından dahi çıkmakta zorlanan ve Atletico Madrid'in yoğun bir baskısıyla karşılaşan Dortmund, 32. dakikada 2-0 geriye düştü. Borussia Dortmund, 81. dakikada ise Sebastian Haller'in attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve umudunu rövanş maçına taşıdı. Dortmund, evi Signal Iduna Park'ta ise Atletico Madrid karşısında bambaşka bir kimlik ortaya koydu. Terzic'in takımı, İspanyollar karşısında maçı domine eden taraf oldu ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

HERKES PSG DERKEN...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmeler Real Madrid - Bayern Münih ve Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund oldu. Dortmund, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Paris Saint-Germain'i iki maçta da mağlup (1 mağlubiyet, 1 beraberlik) edememişti. Bu nedenle futbol otoriteleri tarafından ağırlıklı olarak Paris Saint-Germain'in finale yükselen taraf olacağı ifade edildi. Ancak Dortmund, tıpkı Atletico Madrid eşleşmesinde olduğu gibi herkesi yine şaşırttı. Terzic'in ekibi, PSG karşısında sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı ve küçük bir avantaj elde etti. İkinci maçta Fransa'da PSG'nin büyük bir baskı ile karşılaşan Dortmund, kalesini gole kapatmayı başardı ve Mats Hummels'in attığı golle yine sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

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