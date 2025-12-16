İSTANBUL 12°C / 5°C
  İşte Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK karnesi
Spor

İşte Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK karnesi

Gaziantep FK'de 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

16 Aralık 2025 Salı 12:44
İşte Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK karnesi
Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK yönetimi, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

Sezonda ilk iki maçta golü ve puanı bulunmayan kırmızı-siyahlı ekiple anlaşan Burak Yılmaz, transfer döneminin son günlerinde kadroya kattığı isimlerle ekibini güçlendirdi.

Gaziantep FK'deki ilk 3 maçında kazanan, sonraki 4 karşılaşmada da yenilmeyen Yılmaz, yeni takımındaki ilk 7 maçını namağlup tamamlasa da sonraki 7 maçlık döneminde sadece tek galibiyet alabildi.

İstikrarsız grafiğine rağmen 23 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada bulunuyor.

DEPLASMAN BAŞARISINI İÇ SAHADA GÖSTEREMEDİ

Yılmaz'ın yönetimindeki Gaziantep FK, 3 mağlubiyetini de iç sahada alırken deplasmandaki 6 maçta bileği bükülmedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Yılmaz ile ligdeki 14 maçta 23 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Süper Lig'de 7 sezonunda, 7 teknik direktörle 8 kez görev değişikliğine giden Güneydoğu temsilcisi, sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini Burak Yılmaz ile sürdürdü.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de görev aldığı sürede yakaladığı puan ortalamasıyla kendi kariyerinin de en iyi dönemini geçirdi.

Kariyerine, 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak başlayan Yılmaz, 6 maçlık geçici teknik direktörlük görevi süresince 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması elde etti.

28 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Kayserispor'da Yılmaz, 21 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 0,9 puan ortalaması tutturdu.

Kasımpaşa'daki görevine 28 Ocak 2025'te başlayan Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle maç başına 1,38 puan aldı.

Gaziantep FK'de ise 14 lig maçında 1,64 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, kariyerindeki en başarılı dönemini geçirdi.

