İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6384
  • EURO
    9,3293
  • ALTIN
    459.736
  • BIST100
    1402.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Bursaspor'dan ilk ve son dakikalarda 15 gol
Spor

İşte Bursaspor'dan ilk ve son dakikalarda 15 gol

TFF 1.Lig'in en çok gol atan takımı olan Bursaspor, ilk ve son 15 dakikalarda rakip ağları boş bırakmıyor. Yeşil beyazlı takım bu sürelerde toplam 15 gol kaydetti.

IHA22 Aralık 2020 Salı 12:52 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 12:52
ABONE OL

15 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok rakip fileleri havalandıran Bursaspor’un, gol dakikalarındaki dağılım da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil beyazlı takım attığı 28 golün 15’ini ilk ve son 15 dakikalarda buldu. Bursaspor, ilk 15 dakikalılık dilimde 7 gol kaydederken, 76 ile 90’ıncı dakikalar arasında da 8 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yeşil beyazlı takım son olarak İstanbulspor deplasmanında 3-0 geriye düşmüş, 72, 76 ve 90’ıncı dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-3’e getirmişti.

Bursaspor’un TFF 1.Lig’de dakikalara gol dağılımı şu şekilde;

1/15: 7 gol

16/30: 5 gol

31/45: 3 gol

46/60: 3 gol

61/75: 2 gol

76/90: 8 gol

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.