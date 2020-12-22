İşte Bursaspor'dan ilk ve son dakikalarda 15 gol

IHA 22 Aralık 2020 Salı 12:52 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 12:52

15 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok rakip fileleri havalandıran Bursaspor’un, gol dakikalarındaki dağılım da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil beyazlı takım attığı 28 golün 15’ini ilk ve son 15 dakikalarda buldu. Bursaspor, ilk 15 dakikalılık dilimde 7 gol kaydederken, 76 ile 90’ıncı dakikalar arasında da 8 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yeşil beyazlı takım son olarak İstanbulspor deplasmanında 3-0 geriye düşmüş, 72, 76 ve 90’ıncı dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-3’e getirmişti.

Bursaspor’un TFF 1.Lig’de dakikalara gol dağılımı şu şekilde;

1/15: 7 gol

16/30: 5 gol

31/45: 3 gol

46/60: 3 gol

61/75: 2 gol

76/90: 8 gol