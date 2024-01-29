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Spor

İşte Çaykur Rizespor'un ocak ayı raporu

Çaykur Rizespor ocak ayında çıktığı 6 Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası maçının 3'ünden galibiyet ile ayrılırken 4'ünden mağlubiyet alarak sahadan ayrıldı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
İşte Çaykur Rizespor'un ocak ayı raporu
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Çaykur Rizespor, Ocak ayında 6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıktı ve 3 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Atmacalar, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydederken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Ocak ayında çıktığı 6 lig maçında sadece 9 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Aralık ayını yenilgisiz tamamlamıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR OCAK AYI FİKSTÜRÜ

6 Ocak - Ç.Rizespor 2-0 Hatayspor

9 Ocak - Ç.Rizespor 0-4 Beşiktaş

13 Ocak -Ç.Rizespor 1-0 Adana Demirspor

16 Ocak- MKE Ankaragücü 3-1 Ç.Rizespor (Ziraat Türkiye Kupası)

20 Ocak- Alanyaspor 2-1 Ç.Rizespor

25 Ocak- Ç.Rizespor 1-0 Trabzonspor

28 Ocak- F. Karagümrük 4-0 Ç.Rizespor

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