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  • İşte Cedric Bakambu'nun Galatasaray kariyeri! 16 maçta yalnızca 2 gol
Spor

İşte Cedric Bakambu'nun Galatasaray kariyeri! 16 maçta yalnızca 2 gol

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Real Betis'e giden Cedric Bakambu 16 resmi maçta yalnızca 2 gol, 1 asist üretti.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 10:25 - Güncelleme:
İşte Cedric Bakambu'nun Galatasaray kariyeri! 16 maçta yalnızca 2 gol
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Galatasaray'dan İspanyol ekibi Real Betis'e transfer olan 32 yaşındaki futbolcu Cedric Bakambu, sarı-kırmızılılarla yarım sezonluk kariyerinde toplam 16 resmi maça çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu transfer döneminde Sacha Boey'un ardından Cedric Bakambu da takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılar, Bakambu'nun 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon 50 bin Euro da şartlara bağlı bonusla İspanyol temsilcisi Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan 700 bin Euro bonservisle transfer edilen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım sezon forma giydiği Galatasaray'a ciddi bir para kazandırarak takımdan ayrıldı.

16 MAÇTA 2 GOL ATTI

Demokratik Kongo Cumhuriyetli golcü, sarı-kırmızılılarla 10 Trendyol Süper Lig, 6 da UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde olmak üzere toplam 16 resmi karşılaşmada forma giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bakambu ligde Pendikspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında da Bayern Münih maçlarında gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu oynadığı 16 müsabakanın 2'sinde 11'de başladı.

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