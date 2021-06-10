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Spor

İşte Celtic'in yeni teknik direktörü

Neil Lennon ile yollarını ayıran Celtic, teknik direktörlük görevi için Ange Postecoglou ile anlaştı.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 13:29 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:29
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İskoçya ekibi Celtic'te Neil Lennon'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Celtic Kulübü, 55 yaşındaki Yunanistan doğumlu Avustralyalı çalıştırıcı Postecoglou ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avustralya'nın Brisbane Roar, Melbourne Victory ekipleri ile Avustralya Milli Takımı'nda görev alan Postecoglou, son olarak Japonya takımı Yokohama Marinos'u çalıştırmıştı.

Geçen sezon üst üste 10. şampiyonluğunu hedefleyen Celtic, ligi Rangers'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

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