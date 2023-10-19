İşte Cenk Tosun'un Galatasaray'a karşı karnesi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz golle tanışamayan Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, siftahı deplasmanda Galatasaray'a karşı yapmak istiyor. Siyah-beyazlılarla, sarı-kırmızılılara karşı ligde 8 kez forma giyen Cenk'in 3 gol, 1 asisti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, bu zorlu mücadelede savunma kadar hücuma da önem veriyor.

Yılmaz, gol yollarında Milot Rashica - Cenk Tosun - Vincent Aboubakar üçlüsüne görev vermeyi düşünüyor. Geçiş oyunu ve kontra ataklarda Rashica'ya kullanacak olan Burak Yılmaz, rakip kaleye yakın noktada ise Aboubakar'dan gol bekleyecek. A Milli Takım'da Letonya karşısında attığı 2 golle moral bulan ve sakatlığı sonrası yavaş yavaş forma giymeye başlayan Cenk Tosun da gerek kanatlardan içeriye kat ederek gerekse de zaman zaman Aboubakar'ın yanında skora katkı sağlamaya çalışacak.

EN ÇOK GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYDİ



Cenk Tosun, kariyerinde en fazla Galatasaray'a karşı maça çıktı. Gaziantepspor ve Beşiktaş ile 9'ar kez olmak üzere toplam 18 defa sarı-kırmızılılara rakip olan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asiste imza attı. Cenk, söz konusu 6 golün 3'ünü ise Beşiktaş'tayken kaydetti.

32 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonunda çeyrek finalde Gaziantepspor'un, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti müsabakada 2 gol kaydederken, 2011-2012 sezonunda ise yine Antep temsilcisiyle bu kez ligde 4-2 kazandıkları karşılaşmada 1 gole imza attı.

Cenk Tosun; 2016-2017, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla, Galatasaray ağlarını 1'er kez havalandırdı.

Tosun, Kara Kartal'la 8'i lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 9 defa rakip olduğu Aslan'a karşı 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşadı. Cenk, Gaziantepspor ile ise 7'si lig, 2'si Türkiye Kupası 9 mücadelede 3'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etti.

BU SEZON LİGDE SİFTAH PEŞİNDE



Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan siyah-beyazlı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta gol üretemezken, 2 asist yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamalarında da 4 karşılaşmada top koşturan Cenk'in 1 golü bulunuyor.

Cenk Tosun, bu sezon ligde ilk gol sevinci ya da sevinçlerini Galatasaray karşısında yapmak istiyor.