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İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

Sezon sonunda Everton'dan ayrılması kesinleşen Cenk Tosun için Fiorentina'nın devrede olduğu belirtildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton’a transfer olan ve Premier Lig’de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Cenk Tosun hakkında ‘Beşiktaş’ iddiaları ortaya atılsa da tecrübeli golcüsünü futbol hayatına yurtdışında devam etmek istediği öğrenildi.
 
CENK TOSUN İÇİN FİORENTİNA DEVREDE
 
Everton’da bu sezon genelde Lewin-Richarlison ve Walcott gibi yıldızların arkasında kalan Cenk Tosun, Ocak ayında C.Palace ve Southampton’dan gelen teklifleri reddederken, milli futbolcunun Serie A takımlarına sıcak baktığı, hatta menajerinin İtalyan ekipleriyle dirsek teması halinde olduğu belirtildi. Bonservisine 22 milyon Euro ödenen Cenk için Fiorentina’nın nabız yokladığı ifade edilirken ‘Mor Menekşelerin’ Premier Lig kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.
 
NİASSE DE KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ
 
Cenk Tosun’u aldığı fiyattan satmak isteyen Everton şu ana kadar böyle bir teklif almazken, İngiliz yönetimin satış opsiyonlu kiralama formülüne sıcak baktığı anlaşıldı. Bu sezon 27 maça çıkan Cenk, 3 gol 2 asist yaptı. 
 

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