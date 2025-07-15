İşte CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank A, Fenerbahçe Medicana B, Eczacıbaşı C, Zeren Spor da D Grubu'nda yer aldı. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart A, Galatasaray ve Halkbank ise B Grubu'nda mücadele edecek.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: VakıfBank (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), Elemelerden gelecek takım (15/16 galibi)

B Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Grow Budowlani Lodz (Polonya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Elemelerden gelecek takım (13/14 galibi)

C Grubu: Numia Vero Volley Milano (İtalya), Eczacıbaşı (Türkiye), OK Zeleznicar Lajkovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (11/12 galibi)

D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Zeren Spor (Türkiye)

E Grubu: Developres Rzeszow (Polonya), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Elemelerden gelecek takım (09/10 galibi)

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (25/26 galibi)

B Grubu: Bogdanka LUK Lublin (Polonya), Galatasaray (Türkiye), Knack Roeselare (Belçika), Halkbank (Türkiye)

C Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), VK Lvi Praha (Çekya), Elemelerden gelecek takım (27/28 galibi)

D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Sporting CB Lisboa (Portekiz), Asseco Resovia Rzeszow (Polonya)

E Grubu: Cucine Lube Civitanova (İtalya), PGE Projekt Warsawa (Polonya), Volley Haasrode Leuven (Belçika), Montpellier HSC VB (Fransa)