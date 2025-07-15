İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2183
  • EURO
    47,0267
  • ALTIN
    4331.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri
Spor

İşte CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri

Voleybolda Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

AA15 Temmuz 2025 Salı 15:23 - Güncelleme:
İşte CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank A, Fenerbahçe Medicana B, Eczacıbaşı C, Zeren Spor da D Grubu'nda yer aldı. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart A, Galatasaray ve Halkbank ise B Grubu'nda mücadele edecek.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: VakıfBank (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), Elemelerden gelecek takım (15/16 galibi)

B Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Grow Budowlani Lodz (Polonya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Elemelerden gelecek takım (13/14 galibi)

C Grubu: Numia Vero Volley Milano (İtalya), Eczacıbaşı (Türkiye), OK Zeleznicar Lajkovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (11/12 galibi)

D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Zeren Spor (Türkiye)

E Grubu: Developres Rzeszow (Polonya), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Elemelerden gelecek takım (09/10 galibi)

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (25/26 galibi)

B Grubu: Bogdanka LUK Lublin (Polonya), Galatasaray (Türkiye), Knack Roeselare (Belçika), Halkbank (Türkiye)

C Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), VK Lvi Praha (Çekya), Elemelerden gelecek takım (27/28 galibi)

D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Sporting CB Lisboa (Portekiz), Asseco Resovia Rzeszow (Polonya)

E Grubu: Cucine Lube Civitanova (İtalya), PGE Projekt Warsawa (Polonya), Volley Haasrode Leuven (Belçika), Montpellier HSC VB (Fransa)

  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • VakıfBank
  • Fenerbahçe Medicana

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.