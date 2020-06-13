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Spor

İşte Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe - Trabzonspor maçları karnesi

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçında görev alacak olan hakem Cüneyt Çakır, 4. kez bu iki takımın mücadelesinde düdük çalacak.

IHA13 Haziran 2020 Cumartesi 15:49 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:49
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında salı günü oynanacak olan kritik mücadeleye, Merkez Hakem Kurulu tarafından FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır atandı. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 4 mücadelede görev alan Çakır, bu sezon ise ilk kez bu iki takımın mücadelesinde düdük çalacak. Çakır’ın daha önce iki takım arasında oynanan ve düdük çaldığı 3 maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor birer kez galip gelirken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 53 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor’un ise 43 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.

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