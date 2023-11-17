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Spor

İşte Davinson Sanchez'in Galatasaray'ı seçme nedeni

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez'in birçok talibi olmasına rağmen sarı kırmızılı ekibi seçme nedeni ortaya çıktı.

Sabah17 Kasım 2023 Cuma 11:17 - Güncelleme:
İşte Davinson Sanchez'in Galatasaray'ı seçme nedeni
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Galatasaray'a gelir gelmez formayı kapan Sanchez, lig ve Avrupa'daki son 10 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 9.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen oyuncudan teknik direktör Okan Buruk da çok memnun.

3 ÜLKEYİ GERİ ÇEVİRDİ

Kısa sürede değerini artıran Sanchez'in yaz transfer döneminde 15 milyon euro'luk teklif aldığı ortaya çıktı. Eşi ve oğluyla Londra ayarında bir şehirde yaşamak isteyen 27 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi faktörü de eklenince Galatasaray'ı seçti.

10 MİLYONUN ALTINA GELDİ

Rusya'dan Spartak Moskova, İngiltere'den Nottingham Forest ve Fransa'dan Rennes'e 'hayır' diyen Davinson Sanchez'in bu tutumu Tottenham'ı köşeye sıkıştırdı ve sarı-kırmızılılar 10 milyon euro'nun altında bir rakama bonservisi aldı.

AYRILIĞI ELEŞTİRİLİYOR

Tottenham'ın Wolves'a 2-1 mağlup olduğu Premier Lig maçında Van de Ven sakatlığı, Romero da kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyince, sol bek Davies stoperde görev yaptı. Savunma hattı kötü bir performans ortaya koyunca İngiliz basını ve Tottenham taraftarları, Davinson Sanchez'in satılmasını sert şekilde eleştirdi. Kolombiyalı stopere böyle zamanlarda çok ihtiyaç duyulacağını belirten İngilizler, Galatasaray'ın çok önemli bir transfere imza attığını dile getiriyor.

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