5 Şubat 2026 Perşembe
Spor

İşte Dele Alli'nin yeni adresi

Son olarak İtalyan ekibi Como'da forma giyen 29 yaşındaki Dele Alli'nin yeni adresi belli oldu.

5 Şubat 2026 Perşembe 09:44
İşte Dele Alli'nin yeni adresi
Dele Alli'nin profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan MK Dons'a sansasyonel bir dönüş yapacağı bildiriliyor.

SportsBoom'dan Neil Goulding'e göre, MK Dons, Dele'yi ikinci kez geri getirmek istiyor ve onun İngiltere 2. Ligi'nde yükselme çabalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Dons şu anda ligde altıncı sırada ve otomatik yükselme pozisyonlarından sadece üç puan uzakta.

Dele'nin beş ay önce Como'dan ayrıldıktan sonra "daha yüksek seviyede oynamayı bırakmadığı" söyleniyor ve La Liga'daki dört kulüpten teklif aldığı bildiriliyor, ancak 29 yaşındaki oyuncu henüz bir sonraki hamlesi konusunda kesin bir karar vermiş değil.

Dele, 2012 yılında MK Dons akademisinden mezun oldu ve kulüpte 88 maça çıktı, 24 gol attı ve 2015 yılında kulübün Championship'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Ardından Tottenham'a transfer oldu ve ilk iki sezonunda arka arkaya PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanarak kısa sürede tanınır hale geldi.

Uluslararası sahnede Dele, hem Euro 2016 hem de 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin düzenli ilk on bir oyuncusuydu, ancak 2022'de Spurs'tan ayrıldıktan sonra kariyeri büyük bir düşüş yaşadı. Everton ve Beşiktaş'ta forma ve kondisyon sorunları yaşadı ve Cesc Fabregas'ın Como'da kendisine uzattığı can simidini değerlendiremedi. İtalyan kulübünde sadece bir maçta forma giydi ve bu maçta kırmızı kart gördü.

