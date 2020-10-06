İşte Denizlispor'da gidenler ve gelenler

DHA 06 Ekim 2020 Salı 10:55 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 10:55

Yeni sezonda korkulu rüya yaşamak istemeyen Yukatel Denizlispor kadrosuna 11 takviye yaptı. 9 isim ile yollarını ayıran Ege ekibinin, 4 futbolcusu ise başka takımlara kiralandı

Y.Denizlispor'un transfer tablosu şöyle:

TAKIMA KATILAN OYUNCULAR:

Cenk Gönen (Geldiği Takım: Aytemiz Alanyaspor, 1+1 yıl)

Marvin Bakalorz (Geldiği Takım: Hannover 96, 2 yıl)

Muris Mesanovic (Geldiği Takım: Mleda Boleslav, (Kiralık, 1 yıl)

Angelo Sagal (Geldiği Takım: Pachuca (2 yıl)]

Costel Pantilimon (Geldiği Takım: Nottingam Forest, 1+1 yıl)

Sakıb Aytaç (Geldiği Takım: Yeni Malatyaspor, 1 yıl)

Özer Özdemir (Geldiği Takım: Yeni Malatyaspor, 4 yıl)

Neven Subotic (Geldiği Takım: Union Berlin, 2 yıl)

Fede Varela (Geldiği Takım: Leganes, 2+1 yıl)

Mathieu Dossevi (Geldiği Takım: Toulouse, 1+1 yıl)

Fabiano Leismann (Geldiği Takım: Palmeiras, 2 yıl)

SÖZLEŞMESİ SONA ERİP AYRILAN OYUNCULAR

Zeki Yavru

Tolgahan Acar

Syam Ben Youssef

Ogenyi Onazi

Olcay Şahan

Kibong Mbamba

Sedat Şahintürk (Kiralık sözleşmesi sonu)

Oscar Estupinan (Kiralık sözleşmesi sonu)

Isaac Sackey (Kiralık sözleşmesi sonu)

KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULAR:

Kadir Kurt (Kızılcabölükspor)

Emre Sağlık (Kızılcabölükspor)

Asım Aksungur (Muğlaspor)

Murathan Sütçü (Kızılcabölükspor)