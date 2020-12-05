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Spor

İşte Denizlispor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç Özgür Çek ve Mathieu Dossevi yarınki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 12:20 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:20
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Süper Lig'de yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Denizli Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, güçlü rakibini 15 yıl sonra mağlup ederek haftalardır yer aldığı düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Süper Lig'de 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, 6 puanla haftaya 19'uncu sırada başlayan Ege ekibi, Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te evinde 2-0 yendi.

Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Geçen sezon 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, Fenerbahçe'yi evinde ağırladığı maçı 2-1 kaybederken rövanştan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç Özgür Çek ve Mathieu Dossevi yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Kenan Atik'in sahaya Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Özer, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega ilk 11'yle çıkması bekleniyor.

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