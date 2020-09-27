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Spor

İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

Yukatel Denizlispor Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. İşte yeşil siyahlı takımın muhtemel 11'i...

DHA27 Eylül 2020 Pazar 13:39 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:39
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Süper Lig'de ilk maçında 1 puan alabilen Yukatel Denizlispor yarın 4 puana sahip Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halis Özkahya düdük çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda geçen hafta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören forvet Hadi Sacko forma giyemeyecek.

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Antalyaspor karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Hırvat teknik adam, "Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık, oyuncularımızın motivasyon ve morali yerinde. Gerçek Denizlispor'u izlettirmeye başlayacağız" yorumunu yaptı.

DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 11'i

Denizlispor'un Antalyaspor karşısına şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Pantilimon - Lopes, Mustafa, Subotic, Bergdich, Murawski, Özgür, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega

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