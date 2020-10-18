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Spor

İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

DHA18 Ekim 2020 Pazar 13:10 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 13:11
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Süper Lig’de ilk 4 haftada 2 puan toplayıp düşme potasına yerleşen Yukatel Denilsipor, milli aranın ardından yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren Hadi Sacko, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek. Yeni transferlerden Fede Varela ve Mathieu Dossevi’de görev verilmesi durumunda bu maçla birlikte ilk kez Denizlispor formasını giymiş olacak.

Denizlispor’un muhtemel 11'i : "Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega."

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