İşte Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye maliyeti

31 Ağustos 2021 Salı 10:20 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 10:20

Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğrafını paylaştığı Rossi'nin bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

"DIEGO ROSSI'YE GÖRÜŞME İÇİN İZİN VERDİK"

Los Angeles FC Eşbaşkanı John Thorrington da, ESPN'e verdiği demeçte, Fenerbahçe ile Diego Rossi'nin transferi için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Thorrington, henüz resmi anlaşma yapılmamasına rağmen Rossi'nin sarı lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İstanbul'a gitmesine izin verdiklerini söyledi.

FENERBAHÇE'YE 10 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

ESPN'e göre anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Los Angeles FC yaklaşık 10 milyon dolar kazanacak ve Rossi'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bu arada ABD kulübünün, transferden elde edeceği ücretin bir kısmını futbolcunun eski takımı Penarol'e ödeyeceği de belirtildi.

DIEGO ROSSI KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı.

Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrfor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.