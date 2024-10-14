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Spor

İşte Efeler Ligi'nde 2. hafta sonuçları

Efeler Ligi tüm heyecanı ile devam ediyor. 2. hafta dün oynanan maçlarla sona erdi. İşte sonuçlar...

14 Ekim 2024 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
İşte Efeler Ligi'nde 2. hafta sonuçları
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Efeler Ligi'nde 2'nci hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Arkas Spor-Bursa BBSK: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25)

Türşad-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (8-25, 21-25, 22-25)

Fenerbahçe Medicana-Cizre Bld.: 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

On Hotels Alanya Bld.-Altekma: 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-17, 15-9)

Akkuş Bld.-Spor Toto: 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

İstanbul GSK-Ziraat Bankkart: 0-3 (16-25, 17-25, 14-25)

2'nci hafta karşılaşmalarının ardından 6'şar puana sahip olan Ziraat Bankkart liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe Medicana 2'nci sıra bulunuyor.1 maç eksiği bulunan İstanbul Gençlik Spor ise puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

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