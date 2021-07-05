İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2021 Pazartesi / 25 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7083
  • EURO
    10,3356
  • ALTIN
    501.232
  • BIST100
    1379.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan alacağı ücret
Spor

İşte Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan alacağı ücret

Galatasaray'la yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba'nın sarı kırmızılı kulüpten alacağı ücret belli oldu. 28 yaşındaki oyuncunun eski sözleşmesine göre yıllık 1,5 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:16
ABONE OL

Galatasaray'da iç transferde 5. imza Emre Akbaba'dan geldi. Daha önce Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar dün de Emre Akbaba'nın kontratını 2022-23 sezonu sonuna kadar uzattı.

EMRE AKBABA "FEDA" DEDİ

9.5 milyon liralık yıllık ücretini 8 milyon liraya indiren ve teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını istediği 28 yaşındaki 10 numara, "Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz" dedi.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.