İşte Erciyes 38 FK'nın 5 haftalık maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki hafta ara verilen üçüncü ligde 5 haftalık maç programını açıkladı. Üçüncü Lig 2. Grup'ta yer alan ve Kayseri'nin tek üçüncü lig temsilcisi olan Erciyes 38 FK'nın ilk yarının sonuna kadar oynayacağı maçların programı belli oldu. Lige verilen milli arada çalışmalarını günde tek idman ile sürdüren ekip ilk yarıda kalan 5 maçının 3'ünü deplasmanda 2'sini ise kendi sahasında yapacak. Lige verilen aradan sonra ilk maçını sahasında Mazıdağ Fosfatspor ile oynayacak ekip ardından üst üste Kilis ve Diyarbakır deplasmanlarına gidecek.Ligin 14. haftasında kendi evinde Kahramanmaraşspor'u konuk edecek olan Erciyes 38 FK, 15. hafta deplasmanda oynayacağı Niğde Belediyespor karşılaşması ile ilk yarıya nokta koymuş olacak. Erciyes 38 FK'nın 5 haftalık maç programı ise şöyle:
11.Hafta
Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor
30 Kasım Pazar-13.00- DışSaha
12. Hafta
Kilis 1984spor-Erciyes 38 FK
6 Aralık Cumartesi-13.00 7 Aralık Stadı
13. Hafta
Diyarbekirspor-Erciyes 38 FK
12 Aralık Cuma-14.00-Seyrantepe 2 Nolu
14. Hafta
Erciyes 38 FK-Kahramanmaraşspor
16 Aralık Salı-13.00-Dış Saha
15. Hafta
Niğde Belediyespor-Erciyes 38 FK
20 Aralık Cumartesi-17.00-Niğde 5Şubat