İşte Erciyes 38 FK'nın ilk devre kart raporu

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun ilk yarısında oynadığı 15 müsabakada 1 kez kırmızı kart 42 kez de sarı kart gördü. Tek kırmızı kartı Mehmet Tosun görürken sarı kart gören isimleri ise şunlar oldu:

Çağrı Yasak (7 kez), İsmail Karakaş (4 kez), Güney Günçel (3 kez), Mehmet Tosun (3 kez), Hüseyin Ekici (3 kez), Enes Doğan (3 kez), Ahmet Malatyalı (2 kez), Berke Kayar (2 kez), Muhammed Arıkan (2 kez), Utkan Gökçen (2 kez), Utku Burak Kunduzcu (2 kez), Eren Kaya (1 kez), Karem Bunak Yaşar (1 kez), Berat İşkol (1 kez), Burak Efe Arslan (1 kez), Ethem Balcı (1 kez), Yasin Atıcı (1 kez), Ömer Görgüç (1 kez), Sarp Ekinci (1 kez), Tugay Adamcıl (1 kez)