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Spor

İşte Erciyes 38 FK'nin yeni sezon fikstürü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK, sezonun ilk haftasında evinde Türk Metal 1963 Spor ile karşılaşacak.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
İşte Erciyes 38 FK'nin yeni sezon fikstürü
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK'nin 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul toplantısının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonun ilk haftasında evinde Türk Metal 1963 Spor ile karşılaşacak olan mavi siyahlılar, ilk yarının son haftasında ise deplasmanda Niğde Belediyespor'a konuk edecek. Erciyes 38 FK ligin 12. haftasında ve 13. haftasında üst üste deplasmanda oynayacak.

Erciyes 38 FK'nin ilk yarı fikstürü ise şu şekilde:

1. hafta: Türk Metal 1963 Spor (İ)

2. hafta: Osmaniyespor FK (D)

3. hafta: Silifke Belediyespor (İ)

4. hafta: Karaköprü Belediyespor (D)

5. hafta: Ağrı 1970 SK (İ)

6. hafta: Malatya Yeşilyurt SK (D)

7. hafta: Suvermez Kapadokyaspor (İ)

8. hafta: Kırıkkale FK (D)

9. hafta: 12 Bingölspor (İ)

10. hafta: Kırşehir Futbol SK (D)

11.hafta: Mazıdağı Fosfat Spor (İ)

12.hafta: Kilis Belediyespor (D)

13.hafta: Diyarbekirspor (D)

14.hafta: Kahramanmaraş Spor (İ)

15.hafta: Niğde Belediyespor (D)

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