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Spor

İşte EURO 2024'ün Süper Lig'den tanıdık isimleri

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu mücadele edecek.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
İşte EURO 2024'ün Süper Lig'den tanıdık isimleri
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Süper Lig'in 9 takımından yabancı 13 futbolcu, 7 farklı ülkenin formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK 3'er, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu EURO 2024'te ülkelerinin aday kadrolarında yer aldı.

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP FK'DEN 3'ER İSİM

Süper Lig'den EURO 2024'te mücadele edecek ülkelere en fazla oyuncu gönderen takımlar, Fenerbahçe ve Gaziantep FK oldu.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK'den 3'er futbolcu, EURO 2024'te ülkelerinin formasını giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten Dominik Livakovic Hırvatistan, Dusan Tadic Sırbistan, Sebastian Szymanski de Polonya kadrosunda yer alacak.

Gaziantep FK'den ise Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguş, Romanya formasıyla şampiyonada mücadele edecek.

EN FAZLA ROMANYA'YA

Süper Lig'den en fazla oyuncunun gittiği milli takım Romanya oldu.

Romanya'nın aday kadrosuna Süper Lig kulüplerinden 4 oyuncu davet edildi.

Gaziantep FK'den Nita, Sorescu ve Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau, organizasyonda Romanya forması giyecek.

Romanya'da aday kadroda yer alması beklenen MKE Ankaragücü'nden Olimpiu Morutan ise sakatlığı nedeniyle şampiyonada forma giyemeyecek.

Romanya'yı 3 oyuncuyla Polonya, 2 oyuncuyla Arnavutluk ve 1'er futbolcuyla Hırvatistan, Sırbistan, Belçika ve Slovenya takip etti.

Süper Lig kulüplerinden EURO 2024'te forma giyecek yabancı futbolcular şunlar:

FutbolcuKulübüÜlkesi
Dominik LivakovicFenerbahçeHırvatistan
Dusan TadicFenerbahçeSırbistan
Sebastian SzymanskiFenerbahçePolonya
Florin NitaGaziantepRomanya
Deian SorescuGaziantepRomanya
Denis DraguşGaziantepRomanya
Rey ManajSivassporArnavutluk
Ernest MuçiBeşiktaşArnavutluk
Thomas MeunierTrabzonsporBelçika
Adam BuksaAntalyasporPolonya
Krzysztof PiatekBaşakşehirPolonya
Alexandru CicaldauKonyasporRomanya
Jure BalkovecAlanyasporSlovenya

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