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Spor

İşte Euroleague'de 10. haftanın programı

THY Euroleague'in 10. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

IHA18 Kasım 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:51
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THY Euroleague’de 10. haftasında heyecan yarın ve 20 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rusya’da Khimki Moskova ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İspanya’da Real Madrid ile mücadele edecek. Asvel-Olympiakos maçı ise Yunan ekibindeki korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

THY Euroleague’de haftanın TSİ programı şöyle:

YARIN

20.00 Khimki Moskova - Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova

22.30 Baskonia Vitoria Gasteiz - Panathinaikos

20 KASIM CUMA

22.00 ALBA Berlin - Zenit Saint Petersburg

22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız

23.00 Real Madrid - Fenerbahçe

23.00 Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv

Asvel Lyon-Villeurbanne - Olympiakos: Ertelendi

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