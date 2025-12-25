İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8453
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6169.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk yarı performansı
Spor

İşte Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk yarı performansı

ikas Eyüpspor'da Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamladı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
İşte Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk yarı performansı
ABONE OL

Eflatun-sarılı takım, ilk yarıda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Selçuk Şahin ve Orhan Ak'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor, topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.

Rakip fileleri 10 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 24 gole engel olamadı.

EN İSTİKRARLISI ROBİN YALÇIN

İstanbul temsilcisinde sezonun ilk yarısında 28 farklı futbolcu forma giydi.

Ligin ilk yarısında eflatun-sarılı formayı 14 yerli, 14 yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 17 maçın tamamında sahaya çıkarak 1530 dakika sahada kalan Robin Yalçın takımın en istikrarlısı oldu.

Bu oyuncuyu 16 maçta 1440 dakika alan kaleci Marcos Felipe, 1416 dakika süre alan Kerem Demirbay ve 1349 dakika sahada kalan Nihad Mujakic izledi.

İLK YARIDA 10 GOL ATABİLDİ

Ligin ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Eyüpspor, gol yollarında etkisiz kaldı.

Eflatun-sarılı ekipte süre alan 28 futbolcunun sadece 6'sı gol sevinci yaşayabildi. Bu oyuncular arasında Mame Thiam, Umut Bozok, Emre Akbaba ve Halil Akbunar ikişer kez fileleri havalandırdı.

Prince Ampem ile Svit Seslar da birer kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ

İlk 17 maçta hiçbir oyuncusu kırmızı kart görmeyen ikas Eyüpspor, Süper Lig'in en centilmen takımlarından biri oldu.

Corendon Alanyaspor ile beraber kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan Eyüpspor'da 28 futbolcunun 19'u 41 kez sarı kartla cezalandırıldı. İstanbul temsilcisinin en "hırçın" oyuncuları dörder kez sarı kart gören Kerem Demirbay, Nihad Mujakic ve Mame Thiam olarak dikkati çekti.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Eyüpspor'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuYaşUyrukMaçGolSarıKırmızıSüre
Robin Yalçın31Türkiye17---1530
Marcos Felipe29Brezilya16---1440
Kerem Demirbay32Almanya16-4-1416
Nihad Mujakic27Bosna Hersek16-4-1349
Serdar Gürler34Türkiye17-2-1290
Mame Thiam33Senegal1424-1183
Calegari23Brezilya11-1-930
Yalçın Kayan26Türkiye16-3-884
Denis Draguş26Romanya12-3-878
Luccas Claro34Brezilya10-1-842
Umut Bozok29Türkiye1623-699
Prince Ampem27Gana1713-567
Svit Seslar23Slovenya1011-554
Emir Ortakaya21Türkiye7-2-548
Taras Stepanenko36Ukrayna8-3-530
Halil Akbunar32Türkiye1221-507
Mateusz Legowski22Polonya10-1-503
Emre Akbaba33Türkiye1322-455
Umut Meraş30Türkiye7-1-400
Melih Kabasakal29Türkiye3---103
Berke Özer25Türkiye1---90
Talha Ülvan24Türkiye3---79
Taşkın İlter31Azerbaycan6-1-41
Metehan Altunbaş22Türkiye2-1-5
Christ Sedia18Fildişi Sahili2---5
Baran Gezek20Türkiye1---4
Samu Saiz34İspanya1---1
Mete Demir27Türkiye1---1

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.