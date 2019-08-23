30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7709
  • 6,3964
  • 277.213
  • 95394.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Falcao transferinin uzamasına nedeni!

Falcao transferinin uzamasına neden olan olay ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı. Albayrak’ın akrabası pozu dostlarıyla paylaşınca fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bonservis istemeyen Monaco, Cim-Bom’dan 5 milyon euro istemeye başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY, 48 gündür sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde bir türlü son noktayı koyamadı. Monaco’nun G.Saray’a henüz ‘Evet’ dememesinin arkasında ise ilginç detaylar yatıyor. İşte o ilginç detaylar;  9 Ağustos’ta menajer Ahmet Bulut ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Fransa’ya gitti. İkili, burada Falcao ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı. O toplantıda Albayrak Falcao ile samimi bir fotoğraf çektirdi.  Yüksek maaş nedeniyle Fransız kulübü de 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile yolları ayırmayı da düşünüyordu.  Artık transfer bitme aşamasına gelmişti. 
 
FRANSIZ EKİBİ İNAT EDİYOR
 
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak,  Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı.  Yakın akrabası kendisine gelen bu özel pozu dostlarıyla paylaşınca bu olay anı 10 Ağustos’ta sosyal medyaya düştü. Tüm Dünya ve Avrupa bu fotoğraf üzerinden detaylı haberler yapmaya başladı. Galatasaray’ın Falcao ile anlaştığını öğrenen Monaco Yetkilileri, karar değiştirerek Sarı-Kırmızılılar’dan bonservis konusunda 5 milyon euroluk (32 Milyon TL) bir istekte bulundu. Fransız ekibinin yetkilileri, Falcao’ya yeni bir teklif yaparak da oyuncusunun aklını çelmeye çalıştı. Falcao ise kararını değiştirmedi.
 
ABDURRAHİM ALBAYRAK ÜZGÜN
 
Albayrak, bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinden dolayı çok üzgün. Bu üzüntüsün Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti. Bu transferin netleşmesi için 2 yoldan birinin olması gerekiyor.
 
1- G.Saray, bir oyuncusunu satarak Monaco’nun istediği bonservis bedelini ödeyerek bu transferi bitirecek.
 
2- Slimani, Ben Yedder’i kadrosuna katan Monaco, bir golcü daha almayı planlıyor. Cim-Bom, bu transferi de bekleyerek bonservis ödememe olasılığını güçlenderebilir. Transfer uzayabilir.
 
Akşam
 

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

Trabzonspor sahada nasıl?

Trabzonspor sahada nasıl?

Müteahhitlik liginde yerimizi koruduk 

Müteahhitlik liginde yerimizi koruduk 

İftiracı turistlerin oyununa yargıdan fren: Para cezası yağdı

İftiracı turistlerin oyununa yargıdan fren: Para cezası yağdı

Dil turizmi bitti  diziler devreye girdi

Dil turizmi bitti  diziler devreye girdi

Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üzerinde çalışıyor

Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üzerinde çalışıyor

Gözü yaşlı anne dağa kaçırılan oğlu için HDP önünde protestoda

Gözü yaşlı anne dağa kaçırılan oğlu için HDP önünde protestoda
 

POPÜLER HABERLER

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

Bu makasın yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın kaç yıllık...

Bu makasın yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın kaç yıllık...

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Abant Gölü'nden daha büyük... Doğaseverleri büyülüyor

Abant Gölü'nden daha büyük... Doğaseverleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA