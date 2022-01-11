Hürriyet 11 Ocak 2022 Salı 10:22 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 10:22

Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı... Sarı kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017'de başlayan 4. dönemi, dün sona eren Terim'in, başkan Burak Elmas'la yaptığı 'ayrılık toplantısı' sadece 15 dakika sürdü. Hürriyet'in haberine göre; yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılmadı, Terim görevden alındı. İşte Nef Stadı'ndaki görüşmede konuşulanlar...

"TEKNİK OLARAK BİR DEĞİŞİKLİK YAPMA KARARI ALDIM"

Fatih Terim'in önceki gün Giresun maçı sonrasında 'samimi olun,' mesajı göndermesi ve istifa etmeyeceğini yinelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Pazar gecesi yapılan yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin çoğu, "Bu tablodan son derece mutsuz ve umutsuzuz" dedi ve Terim konusundaki kararı başkan Burak Elmas'a bıraktı. Elmas da Terim'i dün sabah Nef Stadı'na toplantıya çağırıp, kararını bildirdi:

- Hocam, teknik açıdan gidişattan memnun değilim. Teknik olarak bir değişiklik yapma kararı aldım.

Çok şaşıran Terim, şöyle karşılık verdi:

- Hayırlısı olsun...

"SPORTİF A.Ş'YE BAŞKAN OL ARTIK SAHA KENARINDA OLMA"

Burak Elmas, sözlerinin devamında ayrılık kararının nedenlerini anlattı ve Terim'e, 29 Aralık'taki toplantıda yaptığı 'yönetici ol' teklifini yineledi. "Hocam, sen Galatasaray'ın sembolüsün" diyen Galatasaray Başkanı, 3 farklı formül sundu:

- Hocam, gel Sportif A.Ş'de başkan yardımcısı ya da yönetim kurulu üyesi ol. Bunları kabul etmiyorsan, sportif direktör ol. Ama saha dışında ol, saha kenarında olma. Bu gidişat hem kulübe hem sana zarar veriyor. Ben iki tarafı düşündüğüm için böyle bir karar aldım.

Şaşkınlığı iyice artan Terim, teklifi şu sözlerle reddetti:

- Bu işin böyle olacağı 10 gündür belliydi. Bana 10 gündür uyguladığınız mobbingden, yöneticiniz Işıtan Gün'ün yayına çıkıp 'Antrenör arıyoruz' demesinden durum anlaşılıyordu.

"NASIL DÜŞÜNÜYORSUNUZ BUNLARI BİR KURUŞ DAHİ İSTEMİYORUM"

Ayrılık kararını sözlü olarak tebliğ eden Burak Elmas, daha sonra Fatih Terim'in Galatasaray Kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi olmasına gönderme yapıp şöyle devam etti:

· Hocam, 2.5 yıllık mukavelenizde yer alan tazminatı son kuruşuna dek ödeyeceğiz. Aklınız kalmasın.

Fatih Terim, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatıp şöyle çıkıştı:

- Bana 10 gün mobbing uyguladınız, birkaç hata yaptınız, ama şimdi ayıp ediyorsunuz. İş artık ayıp boyutuna geldi. Ben Galatasaray Kulübü'nden tazminat alır mıyım! Nereden, nasıl düşünüyorsunuz bunları? Bir kuruş dahi istemiyorum.

20 kupa kazandığı kulüpten bu şekilde ayrılmaya çok içerlediği Terim bu sözleri söyledikten sonra odayı terk edip stattan ayrıldı.