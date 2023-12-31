Panathinaikos'ta Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası transfer çalışmaları hızlandırıldı. Köln'den Dimitrios Limnios'u renklerine bağlayan Panathinaikos'un yeni hedefinin Marcao olduğu öne sürüldü.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Erik Palmer-Brown ve Hördur Magnusson'un sakatlığı sonrası savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Panathinaikos, Marcao'yu gündemine aldı.

Sevilla'da sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Brezilyalı stoperin son Granada maçında yeniden sahalara çıktığı hatırlatıldı.

FATİH TERİM FAKTÖRÜ

27 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kiralanmasının gündemde olduğu kaydedildi. Marcao'nun Fatih Terim nedeniyle Panathinaikos'a sıcak bakabileceği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Marcao bu sezon Sevilla'da 1 maça çıktı ve 3 dakika sahada kaldı. La Liga temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Marcao'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Avrupa'da futbol oynamaya Rio Ave'de başlayan Marcao daha sonra Chaves ve Galatasaray'da da forma giydi. Marcao, geçtiğimiz sezon başında 13 milyon euro bedelle Sevilla'nın yolunu tuttu. Brezilyalı savunmacının bir sonraki satışından Galatasaray yüzde 10 pay alacak.