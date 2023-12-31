İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Fatih Terim'in transfer hedefi! Aslan'ın eski yıldızı Marcao
Spor

İşte Fatih Terim'in transfer hedefi! Aslan'ın eski yıldızı Marcao

Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen deneyimli teknik direktör Fatih Terim transfer stratejisini belirledi. 70 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ilk hedef olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

31 Aralık 2023 Pazar 09:56 - Güncelleme:
İşte Fatih Terim'in transfer hedefi! Aslan'ın eski yıldızı Marcao
ABONE OL

Panathinaikos'ta Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası transfer çalışmaları hızlandırıldı. Köln'den Dimitrios Limnios'u renklerine bağlayan Panathinaikos'un yeni hedefinin Marcao olduğu öne sürüldü.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Erik Palmer-Brown ve Hördur Magnusson'un sakatlığı sonrası savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Panathinaikos, Marcao'yu gündemine aldı.

Sevilla'da sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Brezilyalı stoperin son Granada maçında yeniden sahalara çıktığı hatırlatıldı.

FATİH TERİM FAKTÖRÜ

27 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kiralanmasının gündemde olduğu kaydedildi. Marcao'nun Fatih Terim nedeniyle Panathinaikos'a sıcak bakabileceği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Marcao bu sezon Sevilla'da 1 maça çıktı ve 3 dakika sahada kaldı. La Liga temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Marcao'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Avrupa'da futbol oynamaya Rio Ave'de başlayan Marcao daha sonra Chaves ve Galatasaray'da da forma giydi. Marcao, geçtiğimiz sezon başında 13 milyon euro bedelle Sevilla'nın yolunu tuttu. Brezilyalı savunmacının bir sonraki satışından Galatasaray yüzde 10 pay alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.