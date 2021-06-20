İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2021 Pazar / 10 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
Spor

İşte Fatih Terim'in yeni ekibi

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray'da teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenen Fatih Terim, yeni yardımcı antrenörlerle yola devam edecek.

20 Haziran 2021 Pazar 17:26 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 17:26
ABONE OL

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni ekibi belli oluyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim yeniden göreve başlayacak. Terim'in yeni sezona yeni bir ekiple başlaması bekleniyor.

EMRE AŞIK VE VEDAT İNCEEFE GELEBİLİR

Fatih Terim'in geçen sezon ekibinde görev alan Ümit Davala ve Levent Şahin ayrılık mesajı yayınlayarak takımdan ayrıldıklarını açıklanmıştı. Ancak Levent Şahin'in yeniden Terim'in ekibinde yer alacağı konuşuluyor. Bu isim dışında Emre Aşık ve Vedat İnceefe ismi de gündemde.

NECATİ ATEŞ DE YARDIMCI OLACAK!

Selçuk İnan görevine devam edecek. Ayrıca Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş bu sezon yardımcılığını üstelenecek. Riera'nın durumu ise henüz netleşmedi.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.