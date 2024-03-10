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Spor

İşte Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu

Bu akşam Pendikspor'u evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bulunan 6 sakat oyuncunun son durumu belli oldu. 3 yıldız ise oynayabilecek duruma geldi. İşte son durum...

10 Mart 2024 Pazar 11:42 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu
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UEFA Konferans Ligi'nde Union SG'yi 3-0 yenerek çeyrek final kapısını sonuna kadar aralayan Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'de Pendikspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, bu maça da aynı ciddiyetle sahaya çıkıp, bol gollü bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışında Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor.

6 SAKATTAN 2'Sİ HAZIR DURUMDA

Fenerbahçe'de, Pendikspor maçı öncesi tedavileri devam 6 futbolcudan 3'ü oynayabilecek durumda. Söz konusu isimlerin son durumları şöyle:

İRFAN CAN KAHVECİ

2 hafta önce sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, Pendikspor maçında kadroya girebilecek durumda olsa da İsmail Kartal, henüz net kararını vermedi. Koşu çalışmalarına başlayan tecrübeli oyuncu Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union SG maçını hedefliyor.

RODRIGO BECAO

Hatayspor maçı sonrası kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi olumlu şekilde ilerliyor... Deneyimli stoperin Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK

Union SG maçında ayağına kramp giren ve sahaya sedyeyle terk eden milli oyuncunun ciddi bir durumu görünmüyor. Ancak sarı kart cezası sebebiyle maçta süre alamayacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Arka adalesinde batma hisseden tecrübeli stoper, Union SG maçının 35. dakika sında oyundan alınmıştı. Oyuncu da yırtık şüphesi bulunuyor. Milli futbolcunun, Pendikspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

LEONARDO BONUCCI

Ağrıları nedeniyle perşembe günü kadroya alınmadı. Ancak şu anda kendisini iyi hissediyor ve oynamaya hazır durumda.

JOSHUA KING

Bu sezon çok sık sakatlanan Norveçli yıldız, ayak bileğindeki problem nedenyile 1 aydır takımdan uzakta bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli futolcunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. King, bir sonra hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olmayı hedefliyor.

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