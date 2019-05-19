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İşte Fenerbahçe'nin Balotelli teklifi

Damien Comolli cuma gecesi Balotelli ve menajeri Raiola ile görüştü. Hafta içinde Comolli, yönetim ve Yanal ile birlikte Balotelli için toplantı yapacak. Hedef bu transferi mutlu sonla bitirmek.

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Tarihinin en sıkıntılı sezonunun ardından önümüzdeki sezonunun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşınıyor.
 
OLUMLU GEÇTİ
 
Fransa'ya giden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli cuma gecesi Marsilya'nın İtalyan golcüsü Mario Balotelli ve menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi.
 
Olumlu bir görüşme gerçekleştiren Comolli'nin haziran ayında sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcüye yıllık 5 milyon euro garanti ücret önerdiği bildirdildi. 
 
Marsilya'nın da sözleşme uzatmak istediği teklif edeceği ücretin Fenerbahçe'nin teklifinden az olduğu ifade ediliyor. Comolli, hafta içinde Ersun Yanal ve yönetimle bir araya gelip Balotelli için yeniden bir durum değerlendirmesi yapacaklar.
 
(Takvim)

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