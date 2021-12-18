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Spor

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği 11'i belirledi.

DHA18 Aralık 2021 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:03
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi mücadelesinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu ise takıma dahil oldu. 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, derbide takımlarını yalnız bırakmayacak.

GUSTAVO İLE NOVAK SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Nazım, Osayi-Samuel, Mesut, İrfan Can, Valencia."

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