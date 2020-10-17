İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu
Spor

İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli olurken, kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez ve Diego Perotti yer almadı.

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:51
ABONE OL

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de bu maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez, Diego Perotti ve geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde kırmızı kart gören Lemos kafilede yer almadı. Öte yandan kadroda Ömer Faruk Beyaz ve Nabil Dirar’da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe’nin Göztepe kadrosu şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.