30 Mart 2020 Pazartesi 21:19 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 21:21

Finansal zorluklara rağmen camianın beklentilerine cevap verebilmek adına iki sezonda 30 transfere imza atan Ali Koç yönetiminin cebine akrep girdi. Kadroda bir kez daha büyük bir rotasyon planlayan sarı-lacivertliler artık ince eleyip sık dokuyacak. Yıldız transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönemde bonservisi elinde olan isimlere öncelik tanıyacak. Asıl yatırım ise maliyeti düşük, gelecek vaat eden genç yeteneklere yapılacak. Öncelikle kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkararak bütçe oluşturacak olan sarı-lacivertliler, yola devam etmek istediği oyunculara astronomik teklifler gelmesi halinde bunları da değerlendirecek. Ancak elde edilen bütçenin tamamı kullanılmayacak.

TAVİZ DÖNEMİ BİTECEK

İlk sezon Fernandao, Josef ve Giuliano’nun satışından kazanılan parayla takım kuran, geçen yıl ise Elif Elmas transferinden gelen parayı transfere yatıran F.Bahçe, bu sefer kasasında para tutmayı hedefliyor. Öncelikle yerli pazarını tarayan scout ekibi, özellikle ümit millî takım oyuncuları üzerinde dururken, Anadolu takımlarından dikkat çekici performanslar sergileyen Türkler de mercek altına alınmış durumda. Transfer politikasının en önemli adımlarından birisi de ücret tavanı olarak belirlendi. Yönetim yaklaşık 2 milyon avroluk bir rakamı üst limit olarak sabitleyecek ve hiçbir futbolcuya bunun üzerinde yıllık ödeme yapılmayacak. Bu sayede kısa sürede çok ciddi bir toparlanma hedefleniyor.

HEDEF ALPASLAN

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Göztepe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk’ü transfer etmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki Alpaslan Öztürk de sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim İzmir temsilcisiyle bonservis pazarlığı için girişimde bulunacak, Alper Potuk’u bu transfer için takasta kullanacak.

(Türkiye)