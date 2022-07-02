Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andrea Belotti'nin transferinde önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor...
7 yıldır formasını giydiği Torino ile sözleşmesi dün sona eren ve bonservisini eline alan Belotti'nin adı Fenerbahçe'yle anılıyordu. Ancak İtalyan golcünün, Fransa'nın Monaco takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Monaco 28 yaşındaki futbolcuya senelik 3.5 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Andrea Belotti'nin teklife sıcak baktığı ve bu gece ya da yarın Monaco'ya giderek transfer sürecini tamamlayacağı belirtildi.
AlbinoLeffe, Palermo ve Torino'da forma giyen Belotti, Monaco'ya transferi gerçekleşirse kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında bir takımda oynamış olacak.
Star Gazetesi