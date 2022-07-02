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Spor

İşte Fenerbahçe'nin istediği Andrea Belotti'nin yeni takımı

Andrea Belotti'nin adı Torino'dan ayrıldıktan sonra sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu ancak İtalyan golcünün Monaco'ya imza atmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Star Gazetesi2 Temmuz 2022 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andrea Belotti'nin transferinde önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor...

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ANDREA BELOTTİ MONACO YOLUNDA

7 yıldır formasını giydiği Torino ile sözleşmesi dün sona eren ve bonservisini eline alan Belotti'nin adı Fenerbahçe'yle anılıyordu. Ancak İtalyan golcünün, Fransa'nın Monaco takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

YILLIK 3.5 MİLYON AVRODAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Monaco 28 yaşındaki futbolcuya senelik 3.5 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Andrea Belotti'nin teklife sıcak baktığı ve bu gece ya da yarın Monaco'ya giderek transfer sürecini tamamlayacağı belirtildi.

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İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKACAK

AlbinoLeffe, Palermo ve Torino'da forma giyen Belotti, Monaco'ya transferi gerçekleşirse kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında bir takımda oynamış olacak.

Star Gazetesi

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