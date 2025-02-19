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Spor

İşte Fenerbahçe'nin konuk olacağı Lotto Park Stadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'e konuk olacağı maçta Belçika temsilcisine ev sahipliği yapan Lotto Park Stadı ülkenin mazisi en eski stadyumlarından biri olarak kabul ediliyor.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 20:04 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin konuk olacağı Lotto Park Stadı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek Anderlecht'in iç saha maçlarını oynadığı Lotto Park (Anderlecht Stadyumu), Belçika'nın tarihi statları arasında yer alıyor.

Başkent Brüksel'in Anderlecht bölgesinde 1917 yılında yapılan Lotto Park, tarihinde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Belçika'nın en eski tesislerinden Lotto Park, modern yapısı ve zengin tarihiyle ülke futbolunun önemli merkezlerinden kabul ediliyor.

Seyirci kapasitesi 22 bin 500 olan stat, uluslararası müsabakalarda 20 bin 125 kapasiteyle kullanılıyor.

Alttan ısıtma sistemiyle kış aylarındaki maçların düzgün zeminde oynanmasına olanak sağlayan stat, ulaşım açısından da metro istasyonlarına yakın konumda bulunuyor.

Anderlecht, günümüzdeki halini 1983 ve 1991 yıllarındaki geniş çaplı yenilemeler sonucunda alan ve 40 adet locası bulunan Lotto Park'ta rakiplerini konuk ediyor.

- BELÇİKA'NIN ŞAMPİYONU ANDERLECHT

Anderlecht, Belçika'nın en çok şampiyonluğu bulunan takımı olarak dikkati çekiyor.

Brüksel'de 1908 yılında kurulan mor-beyazlı kulüp, 34 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 9 Belçika Kupası ve 13 Belçika Süper Kupası'nı müzesinde sergiliyor.

Belçika'nın Avrupa arenasında en başarılı kulüplerinden Anderlecht, uluslararası organizasyonlarda da 2'şer UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa ile 1 UEFA Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası) çok sayıda çeyrek ve yarı final oynayan Anderlecht, altyapıya verdiği önemle de ön plana çıkıyor.

Anderlecht'in altyapısından yetişen ve dünya futbolunda tanınan isimler arasında Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku ve Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens yer alıyor.

- AB'NİN "KALBİ" BRÜKSEL

Belçika'nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi olarak adlandırılıyor.

AB'nin en önemli kurumları Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na ev sahipliği yapan şehir, diplomasi ve politika açısından da küresel merkez olarak dikkati çekiyor.

Tarihi yapıları, modern altyapısı ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan Brüksel, çok uluslu kurumların da merkezi konumunda bulunuyor. Ş

ehirde, yıl boyunca düzenlenen festivaller ve kültürel etkinlikler, ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor.

Orta Çağ'dan tarihli yapıları, etkileyici meydanlarıyla ünlü şehir, mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

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