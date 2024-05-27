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Spor

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

2023-2024 sezonunda ligi 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayacak. İşte sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri...

27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Süper Lig'de sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe'nin gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. eleme turlarındaki rakipleri belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe, 2. eleme turunda Sırbistan'dan Partizan ya da İsviçre'den Lugano ile eşleşecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ise 4 muhtemel rakibi var.

İskoçya'dan Rangers ile Fransa'dan Lille, 3. eleme turunda dikkat çeken takımlar.

Öte yandan Çekya'dan Slavia Prag ile Avusturya'dan Salzburg da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

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